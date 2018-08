Soirée plus courte, cinéma populaire, les Oscars vont changer

L’Académie des Oscars a pris des mesures pour raccourcir sa cérémonie annuelle, critiquée pour sa longueur, et va créer une nouvelle catégorie destinée à récompenser un film populaire, après avoir été régulièrement taxée d’élitisme. « Le changement arrive aux Oscars », a tweeté mercredi l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, qui préside à l’organisation de la cérémonie de récompenses qui se déroule traditionnellement fin février ou début mars.

La 90ème édition des Oscars, le 4 mars 2018, a duré 3H54, non loin du record absolu, établi en 2002 avec 4H20.

L’Académie vise désormais « une retransmission de trois heures, plus accessible globalement », a-t-elle indiqué dans une lettre du président John Bailey et de la directrice générale Dawn Hudson aux membres, transmise à l’AFP.

Pour y parvenir, si le nombre de catégories primées va rester le même, certaines récompenses seront remises lors de coupures publicitaires.

Un court montage des remises de ces prix sera ensuite diffusé à l’antenne plus tard dans la retransmission.

Par ailleurs, souvent critiquée pour son élitisme, primant, depuis le milieu des années 2000, essentiellement des films au succès modeste en salles, l’Académie a décidé de créer un nouvelle catégorie destinée aux films populaires.

L’organisation n’a pas précisé quels seront les critères d’éligibilité à cette catégorie, intitulée provisoirement « réalisation remarquable pour un film populaire » (Outstanding achievement in popular film).

Troisième sujet de critiques, il a été reproché récemment aux Oscars d’arriver très tard dans la saison des récompenses, notamment près de deux mois après la cérémonie des Golden Globes.

Pour raccourcir ce délai, l’Académie a décidé de fixer, à compter de 2020, la soirée des Oscars début février et non plus fin février ou début mars comme traditionnellement.

La 92ème cérémonie aura ainsi lieu le 7 février et non le 23 comme annoncé initialement. La 91ème cérémonie demeure fixée au 24 février 2019.

« Nous avons eu beaucoup d’échos de votre part quant aux changements nécessaires pour que les Oscars et notre Académie restent pertinents dans un monde qui évolue », ont expliqué John Bailey et Dawn Hudson. « Le conseil (de l’Académie) a pris cette mission avec sérieux », ont-ils ajouté.

John Bailey a été réélu mardi président de l’Académie, fonction qu’il occupe depuis 2017.

source: Belga