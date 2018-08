Mogherini souhaite un accord avec l’Australie au plus tôt

En rencontrant son homologue australienne mercredi, la cheffe de la diplomatie de l’UE Federica Mogherini a indiqué qu’elle souhaitait voir se dégager rapidement un accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Australie afin de « donner l’exemple contre le protectionnisme ». La dirigeante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a rencontré à Canberra mercredi la ministre des Affaires étrangères australienne Julie Bishop, et s’est exprimée au sujet des négociations commerciales lancées entre l’UE et l’Australie en juin dernier. « Pour nous, c’est une façon de dire clairement qu’en dépit de la distance géographique, nous accordons énormément de valeur à notre partenariat avec l’Australie, particulièrement en ces temps d’incertitudes mondiales et de certaines tendances protectionnistes », a-t-elle assuré, selon le média public australien ABC.

Les discussions, dont le premier round a eu lieu à Bruxelles le mois passé, se déroulent « à un rythme assez intense », selon la diplomate européenne. « Nous envisageons un accord commercial très ambitieux, très positif pour les deux parties, et le plus tôt sera le mieux », a indiqué Mme Mogherini à la presse.

Les deux diplomates ont en outre souligné que l’UE et l’Australie partageaient le même point de vue sur la nécessité de renforcer un ordre mondial fondé sur des règles, que ce soit en matière de commerce donc, mais aussi de lutte contre le terrorisme ou de réponse aux cybermenaces.

