L’économie américaine peut bientôt croître de plus de 5%, selon Donald Trump

Le président Donald Trump a assuré mardi que la croissance économique des Etats-Unis pourrait atteindre voire dépasser prochainement 5%. M. Trump a lancé cette projection lors d’un dîner avec des dirigeants d’entreprises à son golf de Bedminster (New Jersey), dans le nord-est des Etats-Unis.

« Comme vous le savez, nous sommes en train d’enregistrer des records (…) du PIB. Personne ne pensait être au-dessus, ni même près de 2 (pour cent), et nous sommes à 4,1 ! », a-t-il déclaré, faisant référence au rythme d’expansion atteint au 2e trimestre, qui à 4,1% en rythme annuel est le plus fort en quatre ans.

« Et je pense que nous allons aller beaucoup plus haut », a-t-il ajouté. Il a expliqué qu’avec les accords commerciaux à venir, l’économie pourrait « aller beaucoup plus loin ».

M. Trump a ainsi affirmé: « Ce prochain trimestre sera – ce n’est qu’une estimation -, mais ils disent déjà que cela pourrait être dans les 5 (pour cent) ».

« Je pense que nous serons très bientôt dans les 5. Encore une fois, ce sont des chiffres auxquels les gens ne croyaient pas, je pense vraiment que nous pouvons aller beaucoup plus haut que dans les 5 (pour cent de croissance) une fois que nous aurons des accords commerciaux raisonnables, salutaires et bons pour notre pays », a ajouté le président.

