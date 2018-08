Le seuil d’information pour l’ozone dépassé mardi dans trois points de mesure

Des concentrations d’ozone élevées ont été mesurées mardi dans les trois Régions du pays, a fait savoir mercredi la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine). Le seuil européen d’information de 180 µg/m3 a été franchi dans trois points de mesure. On ne prévoit plus de dépassement du seuil d’information et la qualité de l’air s’améliorera dès jeudi. Les concentrations d’ozone se situeront à des niveaux normaux pour la saison. Des concentrations du gaz polluant au-delà du seuil d’information européen ont été mesurées dans les stations d’Aarschot (Brabant flamand), Bree (Limbourg) et Gellik (Limbourg).

La journée du mardi 7 août clôture un épisode de six jours, du 2 août au 7 août, au cours duquel des concentrations d’ozone élevées ont été observées sur de grandes parties du pays, à l’exception du dimanche 5 août. Avec quatre jours de dépassement du seuil européen, cela porte le total provisoire annuel à 10 jours pour 2018, chiffre qui n’avait plus été atteint depuis 2010, mais qui reste toutefois très en deçà des chiffres de 2003, selon Celine.

Source: Belga