La Belgique et l’Italie veulent donner un caractère plus politique à leurs relations

La Belgique et l’Italie ont convenu mercredi de donner un caractère plus politique à leurs relations bilatérales, a indiqué le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, à l’issue d’une rencontre avec son nouvel homologue italien, Enzo Moavero Milanesi, à Bruxelles. Les deux ministres des Affaires étrangères ont eu un premier long entretien au Palais d’Egmont à Bruxelles après que M. Moavero Milanesi eut participé en matinée aux cérémonies de commémoration de la catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle (Charleroi).

Ils ont convenu de « relancer » la relation bilatérale entre les deux pays, membres fondateurs notamment de l’Union européenne et de l’Otan, a expliqué M. Reynders à l’agence Belga.

Les administrations des deux ministères des Affaires étrangères ont été chargées de formaliser ces contacts au niveau ministériel, qui pourraient s’élargir à des domaines spécifiques, comme la culture, les transports, l’énergie…

Cette volonté d’établir une relation « plus politique » pourrait déboucher sur la création d’institutions communes, a précisé M. Reynders.

Le gouvernement populiste italien en fonction depuis début juin et dirigé par Giuseppe Conte, un professeur de droit privé, rassemble le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite). Mais c’est le très européen Enzo Moavero Milanesi, qui a travaillé pendant vingt ans à Bruxelles et qui fut ministre des Affaires européennes de 2011 à 2014, qui a hérité du portefeuille des Affaires étrangères.

Source: Belga