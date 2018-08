Glasgow 2018 – Victor Campenaerts renouvelle son titre de cyclisme contre-la-montre d’un souffle

Soixante-trois centièmes de seconde ! Telle est la marge avec laquelle Victor Campenaerts a devancé l’Espagnol Jonathan Castroviejo, au terme des 45,7 km du contre-la-montre des championnats d’Europe de cyclisme, mercredi à Glasgow. Il s’agissait en quelque sorte d’une « belle » entre les deux hommes, les seuls à avoir remporté ce titre à ce jour. Le Basque avait conquis le premier en 2016 devant le Brabançon flamand. Celui-ci avait endossé le maillot étoilé en 2017. Cette médaille d’or est la 6e du cyclisme belge en Ecosse après quatre sur la piste et une en moutainbike. C’est aussi la 10e de la Belgique, et la 3e assortie d’un titre, dans cette première édition des championnats européens, une ayant été enlevée mardi à l’Euro d’athlétisme de Berlin qui est associé à ces Championnats. La Belgique se maintient pour la 3e journée au 11e rang au tableau des médailles. Yves Lampaert, le second Belge qui a disputé le contre-la-montre a échoué à 3 secondes du podium à la 4e place.

Leur homologue féminine Ann-Sophie Duyck n’a pu rééditer sa performance de l’Euro 2017, où elle était montée sur la 2e marche. Sous la pluie, elle a concédé 2:29 à l’invincible Néerlandaise Elle van Dijk, qui a remporté les trois titres européens mis en jeu à ce jour. La Roularienne a terminé au 9e rang sur 32.

Kimberly Buys est la 3e Belge à s’être qualifiée pour une finale en natation, après Louis Croenen (200 papillon) et Fanny Lecluyse (200 brasse). L’Anversoise a signé le 3e chrono des demi-finales du 50m papillon. Elle tentera d’oublier son échec sur 100 m (13e), jeudi après-midi, et de remporter la première médaille individuelle belge dans un championnat d’Europe en grand bassin depuis l’an … 2000.

Source: Belga