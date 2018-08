Fin de la deuxième vague de chaleur de l’été, qui aura duré dix jours

La deuxième vague de chaleur de l’été et de l’année a pris fin mercredi à Uccle, la station de référence de l’Institut royal météorologique (IRM), annonce David Dehenauw, le chef de son service météo. Celle-ci a duré 10 jours et avait commencé le 29 juillet. Une première avait déjà été enregistrée dans le pays entre le 13 et le 27 juillet. La probabilité d’en avoir une troisième est faible dans les 10 à 15 jours à venir, prévient le météorologue. Pour retrouver deux vagues de chaleur sur la même année, il faut remonter à 2006, indique le météorologue, qui précise que ce fut aussi le cas en 1995 et 1911. La plus longue canicule connue en Belgique date quant à elle d’août 1947 et avait duré 19 jours.

Une vague de chaleur est atteinte lorsque la température dépasse les 25°C pendant cinq jours consécutifs, avec au moins trois jours lors desquels une température de minimum 30°C est relevée. Ce mercredi, la température maximale était de 21,8 degrés peu avant 17h00 et n’atteindra plus les 25 degrés, précise David Dehenauw.

A noter que, durant cette période, le record de chaleur pour un 7 août, qui remontait à 1975 avec 32,7 degrés à Uccle, a été battu avec 34,8 degrés enregistrés dans la station de référence. Toujours durant cette canicule, on a dépassé les 50 journées d’été (où la température maximale atteint ou dépasse les 25°C) enregistrées en 1976 dans la commune bruxelloise. Cette année-là, une sécheresse printanière avait été suivie d’une canicule estivale mémorable. On ignore encore par contre si l’on pourra battre le record absolu de 66 journées d’été de 1947.

Source: Belga