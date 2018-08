Euro d’athlétisme – Treize Belges en action à Berlin mercredi

Avec 13 athlètes engagés, mercredi sera une grosse journée pour la délégation belge lors de la 3e journée des championnats d’Europe d’athlétisme de Berlin. Ils auraient même été 14 si Thomas Van der Plaetsen n’avait pas abandonné mardi après quatre épreuves du décathlon à cause d’une blessure au pied. Robin Vanderbemden sera en piste à 10h50 pour les séries du 200 m. Le Serésien espère se qualifier pour les demi-finales de mercredi soir (20h15).

Ensuite, ce sera au tour de Cynthia Bolingo (11h38) en Camille Laus (11h46) de courir en séries du 400 m féminin.

Peter Callahan (12h05), Isaac Kimeli (12h15) et Ismael Debjani (12h25) seront au départ des séries du 1500 m en fin de session matinale.

En soirée, Claire Orcel disputera les qualifications du saut en hauteur à partir de 18h25.

Hanne Claes (19h05), qui était dispensée des séries, Justien Grillet et Margo Van Puyvelde participeront pour leur part aux demi-finales du 400 m haies.

Enfin, Jonathan, Kevin et Dylan Borlée tenteront de se qualifier pour la finale du 400 m à partir de 19h30.

