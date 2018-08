Euro d’athlétisme – Robin Vanderbemden éliminé en demi-finale: « Heureux d’avoir vécu cela »

Robin Vanderbemden a été éliminé mercredi en demi-finale du 200m à l’Euro d’athlétisme de Berlin. Avec un chrono de 20.62, l’athlète de 24 ans n’a pu obtenir que la septième place dans sa demi-finale. Vanderbemden a couru douze centièmes plus lentement que lors des séries, qui ont eu lieu mercredi matin. « Ce fut une longue journée. Je suis très fatigué », glissait-il d’entrée. « Mais c’était une belle course, un moment à chérir de toute façon. Je me suis amusé, aussi bien avant, pendant et après la course. Il y a une bonne entente entre les coureurs du 200m. Je suis content d’avoir vécu cela, même si j’aurais aimé faire un peu mieux. Mais je suis arrivé à Berlin avec le quatorzième chrono. Et maintenant, je suis quatorzième en demi-finale. Je pense que c’est ma place. »

Source: Belga