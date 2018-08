Euro d’athlétisme – L’Allemand Arthur Abele s’offre le décathlon messieurs à domicile

Arthur Abele, 32 ans, a remporté mercredi soir le décathlon messieurs des Championnats d’Europe d’athlétisme de Berlin. Il a ainsi offert à l’Allemagne sa première médaille d’or, et à lui même le premier titre majeur de sa carrière. Médaillé d’argent à l’Euro en salle 2015, il était en larmes à l’arrivée de son 1500 mètres final. Le malheur des uns fait donc le bonheur des autres. Mardi le Français Kevin Mayer, champion du monde en titre, avait décidé de jeter l’éponge dès la deuxième épreuve du décathlon messieurs après avoir réalisé trois sauts nuls à la longueur. Avec 8.431 points, Arthur Abele a profité de l’aubaine pour s’imposer à domicile dans le stade olympique de Berlin, mercredi, devant le Russe sous drapeau neutre Ilya Shkurenyov (8.321 points) et le Biélorusse Vitali Zhuk (8.290 points).

Dans le 10.000m dames, le titre est revenu à Chemtai Lonah Salpeter. L’Israélienne s’est imposée en 31:43.29 avec plus de neuf secondes d’avance sur la Néerlandaise Susan Krumins (31:54.55). La Suédoise Meraf Bahta (32:19.34) complète, loin derrière, le podium.

Toujours chez les dames, la Polonaise Paulina Guba s’est offerte le titre européen du lancer du poids devant la double tenante du titre allemande Christina Schwanitz. Les deux lancers ont été mesurés à plus de 19 mètres, respectivement à 19,33m et à 19,19m. La Bélarusse Aliona Dubitskaya, qui n’a pas réussi à franchir les 19 mètres (18,81m) obtient tout de même la troisième place.

Enfin, deux autres titres mondiaux sont à signaler. D’un côté du stade, le Lituanien Andrius Gudzius a été sacré champion d’Europe du lancer du disque, réalisant par la même occasion le doublé Mondiaux-Euro. C’est seulement au dernier essai que Gudzius a dépassé son dauphin, le Suédois Daniel Stahl, et ses 68,23m, grâce à une marque mesurée à 68,46m.

De l’autre côté, le Grec de 20 ans Miltiadis Tentoglou, champion d’Europe juniors en titre, a obtenu la première place du saut en longueur avec un bond à 8,25m. Derrière, l’Allemand Fabian Heinle et l’Ukrainien Serhii Nykyforov, respectivement deuxième et troisième avec 8,13m tous les deux, n’ont rien pu faire pour empêcher le grand espoir de la longueur de rafler le titre européen.

Source: Belga