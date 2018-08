Euro d’athlétisme – Hanne Claes en finale du 400m haies: « Cela fait plaisir après une période difficile »

Hanne Claes s’est qualifiée mercredi pour la finale du 400m haies à l’Euro d’athlétisme de Berlin. « Cela fait plaisir après une période difficile », a déclaré Claes, qui a terminé deuxième de sa demi-finale avec un temps de 55.75. « J’avais espéré atteindre la finale », a expliqué Claes à son arrivée. « Je n’ai pas effectué la course parfaite. Ma dernière partie était bonne, je suis restée détendue. Lorsque je suis arrivée, le stress avait disparu. Je m’attendais à ce que ça se joue entre moi et la tenante du titre danoise Sara Slott Petersen, mais elle a été éliminée. »

« Après des années difficiles, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidée. En finale, tout le monde sera proche l’un de l’autre en termes de temps. Qui sait, peut-être qu’une médaille est possible ? », espère Claes.

La finale du 400m haies aura lieu vendredi soir. Plus tôt dans la journée, les Belgian Cheetahs entreront en lice lors des séries du 4x400m. « Je vais bien participer aux deux courses », a confirmé Claes. « Nous voulons vraiment atteindre la finale avec les Cheetahs, et donc ne pas prendre de risques. »

Justien Grillet a terminé à la dernière place de sa demi-finale avec un temps de 57.40. « Je savais que je ne courrais pas aux côtés de mes concurrentes. Mais je suis tout de même déçue de mon chrono. J’aurais voulu courir dans les 56 », a-t-elle regretté.

Margo Van Puyvelde a, elle, dû déclarer forfait pour la 3e demi-finale après s’être occasionnée une blessure au pied.

Source: Belga