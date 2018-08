Cynthia Bolingo améliore son meilleur chrono, « une satisfaction énorme »

Cynthia Bolingo et Camille Laus se sont qualifiées mercredi, à l’Euro d’athlétisme de Berlin, pour les demi-finales du 400m. En 51.69, Cynthia Bolingo a même amélioré son record personnel, qui était de 52.07 avant le rendez-vous allemand. « Je ne m’attendais pas à un tel chrono dans les séries », indique-t-elle. « J’ai essayé de ne pas penser aux athlètes autour de moi. J’ai gardé le rythme, je n’ai pas ralenti après le virage, ce que je faisais davantage avant. J’ai tout donné dans la dernière ligne droite », résume-t-elle.

Bolingo n’avait pas survécu, au Mondial de Pékin (2015) et aux JO de Rio (2016) aux séries du 400m. « Avant, je n’avais aucune chance d’atteindre un tour suivant dans un grand championnat. Ce qui se passe ici me procure une énorme satisfaction. Pourtant j’étais très stressée avant la course », dit-elle.

Camille Laus s’est quant à elle classée 2e de sa série en 52.40. « C’était pénible », a-t-elle admis. « Dans la dernière ligne droite, c’était dur. J’ai vu, à la fin, une des concurrentes (Andrea Miklos la Roumaine, ndlr) se rapprocher. Je me suis jetée vers l’arrivée, et j’ai été heureuse de voir mon nom s’afficher pour la deuxième place. Je dois récupérer, et voir avec Jacques Borlée ce qui pourrait être amélioré ».

Source: Belga