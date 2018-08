Caleb Ewan rejoint Lotto Soudal

Caleb Ewan quitte Mitchelton-Scott pour Lotto Soudal. Le sprinter australien de 24 ans a signé un contrat de deux ans avec la formation WorldTour belge, annonce cette dernière mercredi. Caleb Ewan compte 28 victoires à son palmarès depuis ses débbuts professionnels en 2014. Vainqueur d’une étape du Tour d’Espagne en 2015 et d’une étape du Giro en 2017, Caleb Ewan a remporté cette année une étape du Tour Donw Under et la Clasica de Almeria. Il a terminé 2e de Milan-Sanremo derrière Vincenzo Nibali.

« L’opportunité de pouvoir rejoindre Lotto Soudal est pour moi très importante et très excitante », déclare Caleb Ewan dans un communiqué de sa nouvelle équipe. « Lotto Soudal a beaucoup d’expérience en ce qui concerne le sprint et les classiques. Quand j’étais petit, je pouvais passer des heures à regarder les victoires de Robbie McEwen. J’ai également beaucoup de respect pour André Greipel, pour ce qu’il a accompli en tant que coureur bien sûr, mais également pour ce qu’il est en tant que personne. Si on laisse de côté l’aspect émotionnel, je pense que rejoindre Lotto Soudal était un choix logique, mais nous devons travailler pour être certains que ça devienne un ‘perfect match. Je sentais que la voie choisie par Mitchelton-Scott en ce moment ne convenait plus trop à mes qualités, mais je ne peux que témoigner mon respect et ma reconnaissance à toute l’équipe.

« J’espère maintenant pouvoir écrire un nouveau chapitre avec l’équipe Lotto Soudal. En ce moment, aucune équipe n’est réellement dominante dans les sprints mais Lotto Soudal possède l’expérience et l’envie nécessaires pour construire une équipe solide dans les derniers kilomètres de course. Il s’agit ici d’un plan sur plusieurs années, avec une progression naturelle: construire un train avec des coureurs qui ont la capacité de disputer le final des courses les plus importantes et qui formeront une équipe tant sur qu’en dehors du vélo. L’objectif est que le train acquière des automatismes au fil des épreuves. Cela ne veut pas dire que nous ne comptons pas décrocher quelques bons résultats dès la première année ».

Source: Belga