Australie: l’état de Nouvelle-Galles du Sud déclaré zone de sécheresse

L’Etat de Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales), la région la plus peuplée d’Australie, a été officiellement déclaré en état de sécheresse alors qu’il traverse actuellement la saison hivernale, a annoncé le gouvernement mercredi. New South Wales, dont la capitale est Sydney, est plus de 20 fois plus grand que la Belgique. Tout l’Etat souffre de la sécheresse, dont un quart d’une « sécheresse sévère », a précisé le ministère australien de l’Agriculture. Ainsi, de nombreux agriculteurs manquent d’eau et la récolte est décevante. Le mois passé, il a plu moins de dix millimètres dans de grandes parties de l’état.

New South Wales, avec ses 7,8 millions d’habitants, dont plus de la moitié vit à Sydney, produit environ un quart de tous les produits agricoles australiens.

Source: Belga