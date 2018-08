Attentat contre Maduro – Les députés seront jugés pour l' »attentat » contre Maduro

L’Assemblée constituante vénézuélienne entamera mercredi un processus visant à traduire en justice des députés de l’opposition accusés d’être impliqués l’attaque présumée aux drones contre le président Nicolas Maduro, a annoncé mardi cette assemblée dotée de pouvoirs illimités. Le président de l’Assemblée constituante, Diosdado Cabello, a convoqué une session qui aura pour unique ordre du jour la « suppression de l’immunité parlementaire des députés impliqués » dans « l’attentat » contre Nicolas Maduro.

Simultanément, M. Maduro a impliqué l’opposant Julio Borges, ancien président du Parlement, actuellement en exil, dans l' »attentat » aux drones chargés d’explosif dont il dit avoir été la cible lors d’une cérémonie militaire samedi dernier à Caracas.

Julio Borges est l’une des figures les plus connues de l’opposition vénézuélienne.

Le président Maduro a accusé M. Borges et un député de l’opposition, Juan Requesens, d’être impliqués dans cet « attentat » lors d’une longue allocution diffusée sur la radio et la télévision officielles.

La formation d’opposition à laquelle M. Requesens appartient, Primero Justicia, a annoncé que ce député et sa soeur avaient été arrêtés mardi par le service vénézuélien du renseignement, le Sebin.

« Le député Juan Requesens et sa soeur Rafaela ont été capturés et frappés par 14 hommes du Sebin », a déclaré Primero Justicia sur son compte Twitter.

source: Belga