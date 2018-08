Voici l’actrice qui incarnera la première super-héroïne lesbienne

Après avoir joué les détenues dans « Orange is the New Black » sur Netflix, Ruby Rose rejoint The CW dans la peau du premier personnage homosexuel. L’actrice ouvertement gay incarnera Batwoman, la première super-héroïne lesbienne dans une nouvelle série prévue pour 2019.

La chaîne américaine The CW a trouvé sa Batwoman. C’est l’actrice ouvertement gay Ruby Rose, connue pour avoir joué dans « Orange is the New Black », qui incarnera cette nouvelle héroïne des temps modernes et première super-héroïne lesbienne de l’histoire DC Comics.

Batwoman débarquera pour la première fois sur le petit écran en décembre dans un crossover de l’univers de la série « Arrow » mêlant « Supergirl », « Flash » et bien sûr « Arrow ». Cette première apparition donnera par la suite place à une série dédiée entièrement à cette super-héroïne lesbienne développée par Greg Berlanti, la tête pensante derrière l’univers « Arrow-verse ». Le show devrait débarquer sur les écrans en 2019.

L’anti-héroïne ?

L’histoire suivra Kate Kane, motivée par un désir ardent de justice et une capacité à dire ce qu’elle pense. Ouvertement lesbienne, la jeune femme arpente les rues de Gotham City dans la peau de Batwoman pour rétablir la justice et combattre ses propres démons. Pour autant, Batwoman ne sera pas le stéréotype de la super-héroïne et sauveuse de Gotham City. Caroline Dries, connue pour son travail sur « The Vampire Diaries » et « Smallville », signera le scénario de ce projet encore en développement. La série rejoindra alors celles de l’univers DC Comics avec « Arrow », « The Flash », « Supergirl », « Legends of Tomorrow » ou encore « Black Lightning ».

« J’ai touché le gros lot »

La chaîne The CW a fait le choix d’une actrice ouvertement homosexuelle pour jouer ce rôle. Ruby Rose, qui s’est illustrée dans « Orange is the New Black » sur Netflix, n’a jamais caché ses préférences sexuelles. L’annonce a été commentée par la scénariste ainsi que par l’actrice sur Twitter, qui se sont mutuellement couvertes de louanges : « Nous avons touché le gros lot avec Ruby Rose pour incarner Batwoman. Elle est parfaite », a publié Caroline Dries. Ce à quoi l’actrice a répondu : « J’ai touché le gros lot avec vous les gars ! Merci de me donner l’opportunité de jouer un personnage aussi génial ».

I struck gold with you guys! Thank you for giving me such an amazing character to play. — Ruby Rose (@RubyRose) August 7, 2018

Ruby Rose rejoint donc Nicoles Maines, la première actrice transgenre à jouer dans une autre série de DC Comics, « Supergirl ».