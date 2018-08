Scandale sexuel parmi les YouTubeurs français

Squeezie, de son vrai nom, Lucas Hauchard, est un vidéaste français rendu célèbre sur YouTube où il se filme en train de tester des jeux vidéos. Lundi, il a dénoncé des faits d’abus sexuel sur mineurs, sur le réseau social Twitter.

L’amorce d’un scandale sexuel frappe le monde des Youtubeurs français. Squeezie, alias Lucas Hauchard, a dénoncé des faits de détournement de mineurs parmi ses confrères, via un premier tweet, ce lundi 6 août. « Les YouTubers (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu’ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels on vous voit », a écrit l’homme aux 11 millions d’abonnés sur YouTube.

Les YouTubers (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu’ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels on vous voit 👀

La vérité finit toujours par éclater 🧠 — Squeezie (@xSqueeZie) 6 août 2018

Comme un véritable pavé dans la marre, la publication a suscité un grand intérêt parmi les internautes, qui n’ont pas hésité à porter des accusations ciblées et à utiliser le hashtag #BalanceTonYoutubeur. Ce dernier, faisant référence au hashtag #BalanceTonPorc, lancé suite à l’affaire Weinstein, pour inciter les femmes à dénoncer leurs agresseurs sur la toile.

Des noms cités en commentaires

Certains n’ont pas hésité à citer le nom de plusieurs YouTubeurs stars. Le plus fréquemment cité n’est autre que celui de Norman Thavaud, un vidéaste et humoriste français très populaire chez les jeunes.

J’ai vu un tweet qui dit que Norman proposait à ses abonnées de le rejoindre en loge après ses spectacles et bien sur c’est pas pour jouer aux cartes. Ça m’a fait penser à un truc similaire que j’ai vécu avec un autre youtuber. Du coup petit thread pr vous rappeler de vous méfier — orlane (@orlane_sn) 3 juin 2018

Mais Squeezie a tenu à tempérer le débat, et à se protéger de toute accusation non fondée, dans un second tweet : « Je ne vais pas porter d’accusations précipitées, mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez. Je voulais dans un premier temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter. Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps », a poursuivi Lucas Hauchard.

Je ne vais pas porter d’accusations précipitées mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez.

Je voulais dans un 1er temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter.

Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps… — Squeezie (@xSqueeZie) 6 août 2018

Ce n’est pas la première fois que le YouTubeur tentait de dénoncer un tel phénomène. Dans une vidéo datée du 25 juin, il abordait déjà le sujet, évoquant un confrère qui «contacte des mineures par messages privés pour sortir avec elles».

Voir ici la vidéo sur mobile

Lire aussi: La chanteuse Ellie Goulding s’est fiancée