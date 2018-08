Consommation d’eau : toujours des restrictions dans plusieurs communes wallonnes

Malgré les orages qui ont éclaté mardi en soirée et qui se sont poursuivis durant la nuit, les restrictions de consommation d’eau restent d’application dans plusieurs communes wallonnes jusqu’à nouvel ordre, a fait savoir mercredi Paul Dewil, directeur du Centre régional de crise en Wallonie.

«Certains endroits ont été épargnés par les orages. Et là où il a plu, le sol est loin d’être réhumidifié. Tout est déjà sec. (…) L’effet de capillarité (qui permet au sol d’absorber l’eau, ndlr) ne joue plus», indique Paul Dewil. «Il faudra donc attendre les fortes pluies annoncées dans la nuit de jeudi à vendredi pour voir si la situation évolue.»

Par ailleurs, «avec les orages, il existe un risque de pollution de certains captages en raison du ruissellement qui ramène souvent de la boue et rend l’eau trouble», explique le directeur.

Les mesures restrictives restent dès lors d’application dans les communes concernées, probablement jusqu’à la prochaine réunion de la cellule de crise prévue mardi prochain à 11h, ajoute-t-il.

La population est ainsi invitée à utiliser l’eau avec bon sens à Hotton, Somme-Leuze et Havelange, sur demande de l’Association intercommunale des eaux du Condroz. Certaines régies communales lui ont emboîté le pas, à Rochefort, Nassogne et Tellin.

En plus de ces entités, la Société Wallonne des Eaux (SWDE) et le CRC-W ont annoncé lundi avoir décidé d’imposer des restrictions pour Vielsalm, Ohey, Gesves, Beauraing, Durbuy, Ferrières, Sprimont, Houyet et Floreffe.

La circulation des kayaks interdite

Dans toutes ces communes, il est pour l’instant interdit d’utiliser de l’eau de distribution pour le lavage de tous les véhicules à l’aide d’un tuyau d’arrosage, sauf s’il est effectué par une entreprise professionnelle de nettoyage de véhicule. Il est également interdit de remplir des bassins, des piscines ou des mares, de nettoyer des façades, terrasses, trottoirs, sentiers, rues et rigoles, d’arroser des cours, pelouses, jardins ou terrains de sport, d’arroser des bâtiments, sauf s’il est effectué dans le cadre de travaux rendant cette opération indispensable.

La circulation des kayaks est par ailleurs proscrite dans tous les cours d’eau wallons, de même que la pêche.

«Les orages engendrent une désoxygénation et une dégradation de la qualité de l’eau des rivières pendant plusieurs jours liées au rinçage du sol qui amène des bactéries néfastes et rend l’eau trouble», pointe encore Paul Dewil. Cela n’est pas sans impact pour la faune aquatique: la mortalité des poissons est ainsi plus importante après de fortes pluies.