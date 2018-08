La chanteuse Ellie Goulding s’est fiancée

La chanteuse britannique Ellie Goulding va se marier avec son compagnon Caspar Jopling. Tous les deux ont annoncé eux-même leur mariage dans le quotidien The Times.

Âgée de 31 ans, Goulding sort avec Jopling maintenant depuis plus d’un an et demi. Depuis peu, le couple a emménagé ensemble. La date de leur mariage n’a pas été révélée. Dans une interview précédente avec le journal The Standard, les chanteurs de « Starry Eyed » ont laissé savoir qu’elle était « très, très heureuse » avec Jopling.

Need sunnies or not happy A post shared by Caspar Jopling (@casparjopling) on Jun 2, 2018 at 12:47pm PDT

C’est un ancien athlète qui travaille maintenant comme marchand d’art. Auparavant, la chanteuse est sortie avec Ed Sheeran. Cette relation a pris fin après une tromperie. Sheeran a écrit la chanson ‘Do not’ à ce sujet.