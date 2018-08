WTA Montreal – Elise Mertens atteint le 2e tour sans difficultés

Elise Mertens s’est qualifiée mardi pour le 2e tour du tournoi WTA de tennis à Montréal, au Canada, doté de 2,82 millions de dollars. La Limbourgeoise de 22 ans a gagné contre la coqueluche locale Eugénie Bouchard (WTA 129), 24 ans, après 1h35 de match et en deux sets (6-2, 6-4). Elise Mertens (WTA 15/N.14) affrontera au 2e tour le gagnant du duel entre la Chinoise Shuai Zhang (WTA 32) et la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 232).

Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvang s’est également qualifiée pour le 2e tour après seulement 58 minutes de jeu. La Belge de 24 ans a aisément battu la Russe Sofya Zhuk (WTA 149), 18 ans et issue des qualifications, sur le score de 6-1, 6-2.

Van Uytvanck défiera au 2e tour l’Australienne Ashleigh Barty (WTA 16/N.15).

Kirsten Flipkens (WTA 47) s’illustrera plus tard dans la soirée à Montréal. Elle rencontre au premier tour la Canadienne Françoise Abanda (WTA 191).

