Ligue des champions – Michel Preud’homme : « Derrière, certains joueurs n’ont pas respecté les règles »

Le Standard de Liège a tenu la dragée haute à l’Ajax Amsterdam mardi lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions (2-2). Michel Preud’homme était ravi de la prestation de son équipe mais regrettait les erreurs défensives qui ont amené les deux buts ajacides. Au bout des 90 minutes disputées mardi entre le Standard de Liège et l’Ajax Amsterdam, aucune équipe n’a encore fait la différence avant le match retour qui aura lieu la semaine prochaine aux Pays-Bas. Pourtant, psychologiquement, les Liégeois ont pris un léger ascendant en rattrapant leur retard de deux buts. « J’ai l’impression que l’on a fait plus que jeu égal avec eux. Bien sûr qu’ils sont impressionnants avec leur aisance technique et leur aisance à sortir. On a pas voulu s’enterrer dans nos seize mètres face à une très forte équipe du niveau de la Champions League. On a voulu aller les chercher haut. C’est comme cela que l’on doit jouer et on l’a très bien fait mais il ne faut pas faire d’erreurs derrière », expliquait le mentor liégeois Michel Preud’homme au micro de RTL sport.

Si le Standard de Liège a réussi à « tirer l’Ajax de sa zone de confort en les bloquant très haut », comme l’a souligné l’entraîneur des « Rouches », la défense a tout de même concédé deux buts sur des fautes individuelles. « Derrière, dans le chef de certains joueurs, on ne respecte pas certaines règles que l’on a travaillées en préparation de ce match et que l’on travaille en général. Avec la qualité qu’ils ont, si on les laisse libres, c’est toujours but. On leur a donné trois possibilités en première mi-temps et ils en ont marqué deux. Nous on en a eu je ne sais pas combien et on en a pas marqué », regrettait Michel Preud’homme.

Source: Belga