Les frères Borlée impressionnants en séries du 400m

Kevin, Jonathan et Dylan Borlée ont chacun remporté leur série respective, se qualifiant pour les demi-finales du 400m à l’Euro d’athlétisme de Berlin, mardi dans la capitale allemande. Kevin (45.29) et Jonathan (45.19) ont été les plus rapides de toutes les séries confondues, signant également leur meilleur temps de la saison. « Je suis très content de ce chrono de 45.19 », a déclaré Jonathan Borlée, qualifié in extremis pour Berlin après avoir pris une pause suite à une fracture du coude.

Les frères n’ont pourtant pas été gâté par l’attribution des couloirs. Kevin et Jonathan ont été placé au 8 alors que Dylan était au 1. « Nous n’étions pas inquiets pour autant car nous savions qu’un bon chrono était suffisant pour se qualifier pour les demies et nous sommes restés concentrés. C’est fantastique. »

La préparation de Kevin Borlée a été perturbée par une blessure aux ischio-jambiers. Cela ne l’a pas empêché d’être directement performant. « Je me sens très bien. J’étais très facile au début, à tel point que je me suis demandé si ce n’était pas trop facile », a-t-il, expliqué. « Finalement, je m’attendais à ce que quelqu’un ne vienne à ma hauteur mais cela ne s’est pas produit. J’ai continué mon effort jusqu’au 300m avant de contrôler la fin de course. »

Les trois frères sont, pour la première fois, au départ du 400m individuel dans un grand championnat. « Être trois en demies, c’est fantastique. C’est un rêve qui devient réalité », a dit Dylan Borlée, auteur de 45.84 mardi matin. « J’ai regardé les séries de mes frères et je les ai trouvé très relâchés. D’un point de vue personnel, c’est bon pour le moral d’avoir gagné ma série. »

