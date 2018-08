Glasgow 2018 – Jolien D’hoore, victime d’un coup de chaleur, est rentrée à son hôtel

Jolien d’Hoore a été victime de la chaleur qui régnait au vélodrome de Glasgow mardi après-midi lors des championnats d’Europe de cyclisme sur piste. Elle a fait un malaise après l’arrivée de la course à l’américaine qu’elle a terminée en 6e position en compagnie de Lotte Kopecky. Aidée par un masque à oxygène, la médaillée de bronze de l’épreuve de scratch dans ces championnats a été transportée sur un brancard et conduite à l’hôpital. Elle en est sortie quelques heures plus tard. « Tout va bien », a rassuré Guy Vermeiren, l’attaché de presse de la fédération belge de cyclisme (RLVB). « Elle a eu un coup de chaleur et est déjà rentrée à l’hôtel. Elle va devoir se reposer quelques jours. »

Si elle prendra l’avion mercredi matin, elle n’accompagnera pas les autres membres de l’équipe jusqu’à Bruxelles. « Elle prendra un avion jusqu’à Amsterdam parce qu’ele devait à l’origine se rendre de là en Suède pour y disputer une course. Elle n’ira pas là-bas et rentrera immédiatement chez elle pour se reposer. »

Source: Belga