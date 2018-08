Githa Michiels décroche le bronze

Githa Michiels a décroché la médaille de bronze de la course de mountainbike (cross-country) des championnats d’Europe mardi à Glasgow en Ecosse. Le titre européen été remporté par la championne du monde, la Suissesse Jolanda Neff, 25 ans, qui a mené quasiment toute la course pour s’imposer en 1h31:29 avec 2:04.d’avance sur la Française Pauline Ferrand Prevot, médaillée d’argent.

De son côté Githa Michiels, 35 ans, a démarré en mode mineur, terminant la première boucle en 11e position, avant de progressivement remonter ses adversaires. Au 8e des 10 tours, elles passait la Suissesse Linda Indergand pour s’installer sur le podium. Elle termine à 3:27. de la championne d’Europe.

A 14h30, l’épreuve chez les messieurs comptera deux Belges au départ avec Kevin Panyuyzen et Jens Schuermans.

C’est la 7e médaille belge de ces championnats d’Europe multidisciplinaires et la 4e en cyclisme sur piste après le titre européen pour Robbe Ghys et Kenny De Ketele dans la course à l’Américaine (Madison), l’argent pour Kenny De Ketele déjà dans la course aux points (40 km) et le bronze de Jolien D’hoore au scratch. En gymnastique artistique, Nina Derwael avait conquis l’or aux barres asymétriques et l’argent à la poutre alors qu’Axelle Klinckaert a remporté le bronze au sol.

Source: Belga