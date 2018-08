Euro d’athlétisme – Thomas Van der Plaetsen abandonne le décathlon avant la 5e épreuve

Thomas Van der Plaetsen a été contraint à l’abandon avant la 5e épreuve du décathlon des championnats d’Europe d’athlétisme mardi soir à Berlin. Dix-septième après les quatre premières épreuves, le Gantois, tenant du titre européen, a renoncé avant le 400 m, la 5e épreuve et la dernière au programme de mardi. Vingt-septième du 100m (11.48), Thomas Van der Plaetsen avait pris la 10e place de la longueur (7m41), la 23e place du poids (13m35) et la 4e place du saut en hauteur (2m05), pour pointer au 17e rang après 4 épreuves, avec un total de 3209 points.

Le Gantois, 27 ans, avait tenté deux essais à la longueur, mais souffrait manifestement du pied droit. Il a décidé de poursuivre avec le lancer du poids et le saut en hauteur, mais a jeté l’éponge avant la dernière épreuve de la journée.

Mercredi la seconde journée se composera dans l’ordre du 110m haies, du disque, de la perche, du javelot et du 1.500m pour terminer.

Source: Belga