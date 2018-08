Euro d’athlétisme – Dix Belges en action mardi à l’Euro de Berlin

Dix Belges seront en action mardi lors de la 2e journée des championnats d’Europe d’athlétisme à Berlin. Thomas Van der Plaetsen entamera la défense de son titre de champion d’Europe du décathlon dès 9h30 avec le 100 m. Suivront mardi matin le saut en longueur et le lancer du poids. Le saut en hauteur et le 400 m sont au programme de la session du soir.

Margo Van Puyvelde et Justien Grillet seront au départ des séries du 400 m féminin dès 10h00. Faisant partie du top 12 européen de l’année, Hanne Claes est dispensée des séries, elle se retrouve directement en demi-finales.

Le 400 m est aussi au programme chez les messieurs, à partir de 10h30, avec l’entrée en lice des trois frères Borlée, Kevin, Jonathan et Dylan. Kevin et Jonathan sont au couloir 8 dans les 1ère et 2e séries, Dylan au couloir 1 dans la 3e série.

Renée Eykens disputera les séries du 800 m à 11h17.

En soirée (20h20), Soufiane Bouchikhi, Bashir Abdi et Simon Debognies disputeront le 10.000 m. Les deux premiers ont des chances de médaille.

