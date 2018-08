Euro d’athlétisme – Bashir Adbi médaille d’argent du 10.000 m, Soufiane Bouchikhi 6e

Bashir Adbi a décroché la médaille d’argent du 10.000 m des championnats d’Europe d’athlétisme, mardi soir à Berlin. Il a couru en 28;11.76, s’inclinant devant le Français Morhad Amdouni, vainqueur en 28:11.22. L’Italien Yemane Crippa (28:12.15) prend la médaille de bronze. Soufiane Bouchikhi s’est classé 6e en 28:19.04. Simon Debognies a pris la 15e place en 29:00.98. Bashir Abdi, 29 ans, offre à la Belgique sa première médaille dans cet Euro 2018. C’est aussi la première médaille belge dans un 10.000 m depuis la médaille d’argent ramenée par Vincent Rousseau de l’Euro 1994 à Stockholm.

Il s’agit de la 31e médaille belge dans un championnat d’Europe d’athlétisme (9 en or, 12 en argent, 10 en bronze).

Bahir Abdi, qui mettra un terme à sa carrière sur piste après Berlin, s’était classé 4e il y a six ans à l’Euro d’Helsinki et 5e de l’Euro de Zurich en 2015.

Soufiane Bouchikhi et Bashir Abdi sont arrivés à Berlin en détenant les 3e et 4e chronos européens de l’année.

Simon Debognies effectuait à 22 ans ses grands débuts dans un grand championnat seniors. Il a disputé le second 10.000 de sa carrière, après une première expérience sur 10 km en mai à Palo Alto.

