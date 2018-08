Euro d’athlétisme – Bashir Adbi heureux d’offrir sa 1e médaille à la Belgique

Bashir Abdi a offert à la Belgique sa première médaille de l’Euro de Berlin en remportant l’argent du 10.000 m des championnats d’Europe d’athlétisme, mardi soir. « J’ai toujours rêvé de pouvoir donner quelque chose en retour au pays qui m’a donné ma chance », a déclaré l’athlète belge d’origine somalienne. « Je suis heureux d’avoir décroché cette médaille, mais je suis aussi déçu car j’étais si proche de l’or », dit Bashir Abdi, battu dans les derniers mètres par le Français Morhad Amdouni. « J’ai quand même cette médaille, après une 4e place à l’Euro d’Helsinki (2012) et une 5e place à l’Euro de Zurich (2014) ».

« J’ai fait une course tactique », raconte l’athlète belge de 29 ans. « D’expérience, je sais que ça se joue dans les deux derniers tours. J’ai beaucoup travaillé ma vitesse, on l’a vu ici. Mais j’aurais peut-être dû attaquer plus tôt ».

Bashir Abdi va mettre un terme à sa carrière sur piste après l’Euro de Berlin. « Mais je dois peut-être encore y réfléchir », dit-il en riant. « J’ai encore un bel avenir dans le marathon », dit-il, lui qui a terminé 8e de son premier marathon en avril dernier à Rotterdam.

Né en Somalie, Bashir Abdi est arrivé en Belgique en 2002 à l’âge de 13 ans. « J’ai toujours rêvé de pouvoir donner quelque chose en retour au pays qui m’a donné ma chance », explique-t-il. « Je ne sais pas ce que je serais devenu sans la Belgique. J’espère que je pourrai inspirer des garçons avec le même vécu que moi ».

Bashir Abdi est encore inscrit sur 5000 m samedi, mais il ne sait pas encore s’il sera au départ. « Je vais voir comment réagit mon corps après ces efforts. Une décision sera prise demain ».

