Cyclisme sur piste: Nicky Degrendele décroche l’argent sur le keirin

Nicky Degrendele, championne du monde en titre, a décroché la médaille d’argent lors de la finale A du keirin aux championnats d’Europe de cyclisme sur piste mardi à Glasgow en Ecosse. Le titre est revenu à la Française Mathilde Gros. C’est la 8e médaille belge de ces championnats d’Europe. Nicky Degrendele, 21 ans, partie en antépénultième position, a dû faire l’extérieur pour se porter aux avant-postes. Elle a finalement été battue par la Française Gros, un rien plus véloce dans les derniers mètres. La Russe Daria Shmeleva a pris la médaille de bronze.

Mardi matin, Degrendele avait pourtant aisément remporté ses deux premiers tours mardi. Nicky Degrendele avait terminé 14e du sprint à Glasgow.

C’est la 8e médaille belge de ces championnats d’Europe multidisciplinaires et la 4e en cyclisme sur piste après le titre européen pour Robbe Ghys et Kenny De Ketele dans la course à l’Américaine (Madison), l’argent pour Kenny De Ketele déjà dans la course aux points (40 km) et le bronze de Jolien D’hoore au scratch. En gymnastique artistique, Nina Derwael avait conquis l’or aux barres asymétriques et l’argent à la poutre alors qu’Axelle Klinckaert a remporté le bronze au sol. Mardi, Githa Michiels a accroché la médaille de bronze en mountainbike.

Source: Belga