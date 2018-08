ATP Toronto – David Goffin s’incline au premier tour

David Goffin (ATP 11/N.10) s’est incliné devant le Canadien Milos Raonic (ATP 29) au premier tour du tournoi de tennis Masters 1000 de Toronto, épreuve jouée sur dur et dotée de 5.315.025 dollars, lundi au Canada. Goffin a été battu sur le score de 6-3, 6-4 après un match long de 1h13. Le Belge n’a pas été gâté par le tirage au sort, contraint de croiser le fer avec le Canadien, ancien 3e mondial et très à l’aise sur surface dure grâce à son service très rapide et son coup droit puissant.

C’était le 5e duel entre les deux hommes, Milos Raonic menant désormais 3 victoires à 2.

Le Canadien défiera le vainqueur de l’opposition entre l’Américain Frances Tiafoe (ATP 41) et l’Italien Marco Cecchinato (ATP 21).

Vendredi dernier, Goffin a été battu en quarts de finale au tournoi de Washington par le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 32/N.10) sur le score de 6-3, 6-4 pour son tournoi de rentrée après sa défaite au premier tour à Wimbledon début juillet.

Source: Belga