L’Institut royal météorologique (IRM) lance une alerte jaune aux orages, au vent et à la pluie sur l’ensemble du pays à partir de 20h00 mardi. L’alerte reste en vigueur jusque ce mercredi 08h00. L’alerte jaune signifie un risque d’orage local, qui peut provoquer des problèmes localement. Mardi soir et surtout pendant la nuit, l’IRM prévoit des averses orageuses par lesquelles des coups de vent et des rafales parfois proches de 90 km/h pourraient survenir localement.

Dans le détail, l’alerte vaut dès 20h00 dans le Hainaut, à 21h00 dans les provinces de Namur et du Luxembourg et à partir de 22h00 dans les provinces de Liège, du Brabant wallon et à Bruxelles. En Flandre, la Côte sera en alerte dès 20h00, comme les Flandres occidentale et orientale. L’alerte sera déclenchée à 22h00 dans les provinces d’Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand.

Source: Belga