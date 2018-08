USA : Un juge fait bâillonner un homme pendant son procès

Des policiers qui ballonnent de force un accusé pour le faire taire durant son procès ? La scène s’est déroulée aux Etats-Unis.

Le 31 juillet dernier, dans l’Etat de l’Ohio, Franklyn Williams comparaissait devant le juge John Russo pour vols à main armée et enlèvement. Malgré la présence de son avocat, l’accusé avait visiblement des choses à dire. Mais cela n’a pas été au goût du juge.

« Mr Williams ! Je suis le juge en la matière. Fermez votre bouche et je vous dirai quand vous pourrez parler », s’est exclamé Monsieur Russo. Mais malgré cette mise en garde, l’accusé a de nouveau tenté de prendre la parole. « Vous essayez de prendre ma vie et vous ne me laissez pas m’expliquer », a répondu le jeune homme.

Le ton est rapidement monté entre le deux hommes. L’accusé n’acceptant pas de se taire, le juge a ordonné aux policiers présents dans la salle de le bâillonner. Entouré par six policiers, l’accusé a été bâillonné avec du scotch rouge.

La vidéo de ce procès a suscité de nombreuses réactions. L’American Civil Liberties Union of Ohio (ACLU) a indiqué qu’elle « ne pouvait pas considérer cela comme normal. C’est humiliant. Cela ne prive pas seulement cette personne de l’opportunité de parler, cela vole sa dignité ». De son côté, l’accusé a indiqué à la chaîne FOX 8 qu’il s’était senti humilié. « Le juge ne m’a pas permis de dire ce que j’essayais de dire dans mon dossier. Il m’arrêtait toujours avant que je puisse expliquer quoi que ce soit en mon nom », a-t-il expliqué.

"We cannot regard this as normal. It is humiliating. It doesn’t just deprive this person of the opportunity to speak before his life is taken away, it steals his dignity. Everything about this is wrong," said our staff attorney @elizabethbonham https://t.co/xsRRTkqRGg

— ACLU of Ohio (@acluohio) August 1, 2018