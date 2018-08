La microbrasserie, temple des locavores

Les petites brasseries artisanales se multiplient dans la capitale, pour le plus grand bonheur des amoureux du produit local (même si les ingrédients ne le sont pas toujours, la création des recettes et le brassage le sont).

« Il y a peu, il n’y avait qu’une brasserie artisanale à Bruxelles : Cantillon. Aujourd’hui, il y en a sept. Dans dix ans, on sera peut-être 25 et il y aura encore de la place ! », explique Tom Smeets, qui gère la structure bruxelloise du mouvement Slow food.

Metro vous présente quatre petites brasseries artisanales bruxelloises au caractère bien trempé…

« En Stoemelings » : la plus second degré

Née en 2014, cette microbrasserie propose aujourd’hui, en plus de quelques saisonnières, cinq bières : la Curieuse Neus, la Tanteke (une saison à la verveine et à l’avoine), la Chike Madame (une blanche aux fleurs de jasmin), la Hoppy Madame (une blanche aux houblons européens) et la Vogelpik, (une blonde au malt biscuit et graines de coriandre).

Ils produisent près de mille hectolitres par an (environ 300.000 bières). Leurs bières sont vendues directement sur place, dans la pépinière de projets durables « Greenbizz » (2,50 € la 33 cl). Leurs bouteilles sont livrées à vélo dans les différents restaurants et cafés de la capitale et la drèche (le déchet du brassage) est envoyée aux pépinières de Boitsfort pour être réutilisée comme engrais bio.

Rue Dieudonné Lefèvre 37, à Laeken. Vous pouvez visiter la brasserie sur rendez-vous (02/259.25.46).

www.enstoemelings.be/

« Brussels beer project » : la plus expérimentale

Ils se qualifient de brasserie urbaine participative. En effet, leur communauté de « Beer Lovers » choisit les bières à commercialiser parmi toutes leurs expérimentations, comme l’a été la Delta, à l’origine du projet, en 2013. Entre 50 et 60 recettes sont testées chaque année ! Céréales, fleurs, plantes, épices… les ingrédients sont nombreux pour créer ces bières toutes très différentes les unes des autres. Actuellement, quatre bières sont commercialisées : la Delta, la Grosse Berta, la Babylone et la Jungle Joy. En septembre, la Wunderlaeger les rejoindra. Chaque mois, une bière du mois est proposée directement à la brasserie. Au mois d’août, vous aurez l’opportunité de découvrir la Miami Beach, qui contient du kiwi et du lactose.

L’équipe se prépare à faire un grand pas en avant avec l’installation prochaine d’un nouvel écrin hypermoderne sur les berges du canal à Anderlecht, qui sera capable de produire 10 millions de bouteilles par an (ils garderont la brasserie de Dansaert pour les dégustations et pour leurs expérimentations).

Rue Antoine Dansaert 188, à 1000 Bruxelles. Vous pouvez vous y rendre les jeudi, vendredi et samedi de 14h à 22h. Les autres jours sont réservés à la location pour des événements privés.

www.beerproject.be

« No Science » : la plus subversive

« This is not belgian style but it’s with a belgian touch », explique Maxime Dumay, le créateur de cette toute petite brasserie qui propose une dizaine de bières assez différentes du style belge habituel. « On est méchamment en retard en Belgique pour ce type de petites bières artisanales aux ingrédients originaux car nous sommes écrasés par notre immense culture de la bière spéciale et d’abbaye et surtout par les productions d’ABInbev », affirme-t-il. En clin d’œil au fameux établissement de nuit bruxellois underground « Magasin 4 », ces bières portent les noms sonores de Noisy, Psyche Table Beer, Heavy Porter, Da Funck, Fade to Gray… Elles sont toutes assez amères et faiblement dosées en alcool (maximum 6°) et les bulles sont très fines, contrairement à la bière belge traditionnelle. Seulement 400 hectolitres sont produits chaque année et distribués à Bruxelles mais aussi en Wallonie (par Delfart) et en Flandre (par Geert).

Rue Dieudonné Lefèvre 37, à Laeken. Visites et dégustations possibles le vendredi de 10h à 16h. Vous pouvez acheter les bières sur place (1 ,5 € la 33 cl) ou chez Malting Pot et Malt Attaks à Bruxelles.

www.noscience.be

« L’Ermitage nanobrasserie » : la petite dernière

Cette brasserie a commencé sa production il y a tout juste un an. Durant cette année, 900 hectolitres ont été produits et ils visent maintenant les 1500. « La demande est plus forte que notre offre », affirme fièrement Nacim Menu, un des trois associés. Quatre bières sont proposées : la Lanterne, la Noire du Midi, le Soleil et le Théorème de l’Empereur. Plutôt sur l’amertume, elles sont également assez faibles en teneur d’alcool (entre 4° et 6,2°). Mais pourquoi « nanobrasserie » ? « Nous sommes encore plus petits que micro alors nous avons opté pour nano. C’est aussi un clin d’œil au fait que le terme microbrasserie n’est pas vraiment bien défini. Tout le monde peut s’appeler comme cela. Nous avons donc inventé une nouvelle appellation », nous éclaire Nacim Menu. Vous retrouverez leurs bières exclusivement dans des magasins et bars ou restaurants de la capitale.

Rue Vandercricks 28, à Anderlecht. Vous pouvez visiter la brasserie gratuitement et venir boire une bière au bar tous les vendredi et samedi de 14h à 22h (3,50 € la 33 cl).

www.ermitagenanobrasserie.be