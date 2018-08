Valentine Dumont renonce au 100 m libre pour se concentrer sur le relais 4x200 m féminin à Glasgow

Non retenue pour le relais 4×100 m 4 nages mixte, la nouvelle épreuve de natation inscrite au programme olympique, lundi aux championnats d’Europe de Glasgow, Valentine Dumont ne s’alignera pas non plus mardi dans les séries du 100m libre dames. Philippe Midrez, le directeur technique francophone a annoncé la nouvelle lundi au Tollcross International Swimming Center où se déroule actuellement l’Euro. La décision a été prise pour favoriser les chances du relais 4×200 m libre dames qui se déroule une heure plus tard. La Namuroise de 18 ans, qui était qualifiée pour 8 épreuves à Glasgow, ne devait plus en nager que six après le retrait du relais 4×200 m libre mixte et de sa non-participation au 100 m papillon. Elle n’a pas non plus nagé le relais 4×100 m mixte, lundi. « On a décidé de la retirer du 100m libre individuel afin de la ménager en vue du 4×200 où on alignera la meilleure équipe possible dès le matin pour essayer d’entrer en finale », a expliqué Philippe Midrez.

Valentine Dumont aurait dû s’aligner mardi dans la 4e série du 100m à partir de 9h00 et revenir nager une heure plus tard la 2e série du relais. Elle a signé le 9e chrono des demi-finales du 200m libre dimanche. Après le 4x200m, elle pourrait être alignée dans le 4x100m libre mixte mercredi et devrait encore nager le 400 m libre jeudi.

Source: Belga