Tour de Namur – Des coureurs blessés dans un accident au Tour de Namur

Une chute dans le peloton du Tour de Namur s’est produite à une dizaine de kilomètres de l’arrivée de la 3e étape qui s’est déroulée lundi entre Florennes et Arbre, dans l’entité de Profondeville. Des coureurs ont été emmenés à l’hôpital avec des blessures diverses. Une chute dans le peloton du Tour de Namur cycliste s’est produite lundi vers 16h00 alors que les coureurs allaient rejoindre l’arrivée de la 3e étape, une dizaine de kilomètres plus loin, sur les hauteurs d’Arbre, dans l’entité de Profondeville.

Selon les premières indications, une ambulance, qui n’était pas liée à la course, aurait dépassé le peloton. La chute s’en serait suivie. Selon la police fédérale de la route, présente au Tour de Namur, une enquête doit être menée pour connaître les circonstances de l’accident. Les policiers s’interrogeaient toutefois sur la présence apparemment non signalée de l’ambulance sur le parcours de la course.

Au moins deux coureurs ont été emmenés à l’hôpital de Mont-Godinne. L’un d’eux a pu quitter l’hôpital en fin de journée après les examens d’usage. L’autre, touché au visage, était toujours hospitalisé lundi en fin de journée.

Source: Belga