Tour de l’Utah – Tejay Van Garderen s’adjuge le prologue

L’Américain Tejay Van Garderen (BMC) a remporté le prologue du Tour de l’Utah (2.HC), long de 5,31 km à Saint George, dans l’état de l’Utah, lundi aux Etats-Unis. Sur un parcours vallonné, Van Garderen, qui signe la 16e victoire de sa carrière, l’a emporté devant ses coéqupiers, l’Américain Joey Rosskopf, 2e à 4 secondes, et le Suisse Tom Bohli, 3e à 6 secondes.

Trois Belges sont présents sur cette course à étapes américaine, Ben Hermans (Israël Cycling Academy), Maarten Wynants (LottoNL-Jumbo) et Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon). Hermans a terminé 27e à 17 secondes, Philipsen35e à 20 secondes et Wynants 58e à 27 secondes.

Mardi, la première étape verra le peloton effectuer une boucle longue de 162,5 km avec départ et arrivée à Cedar City. Les coureurs devront grimper deux ascensions répertoriées.

Le Tour de l’Utah, remporté en 2017 par le Canadien Rob Britton, se terminera dimanche après une étape de 123,4 km autour de Park City.

Source: Belga