Le marathon de Bruxelles se terminera désormais au parc du Cinquantenaire

Le marathon et le semi-marathon de Bruxelles commenceront et s’achèveront au parc du Cinquantenaire, indique l’organisation lundi dans un communiqué. Jusqu’à l’an dernier, ce parc n’accueillait que le départ tandis que l’arrivée se déroulait boulevard Anspach. Le Brussels Airport Marathon, nommé ainsi en l’honneur du nouveau sponsor principal, se tiendra le 28 octobre prochain. Le parcours complet sera dévoilé le 31 août. « Le départ et l’arrivée auront désormais lieu à 200 mètres d’écart seulement, ce qui est bien plus pratique tant pour les coureurs que pour les supporters », explique Greg Broekmans, de Golazo sports qui organise l’événement sportif.

Une exposition se tiendra également au musée Autoworld et les participants pourront découvrir les spécialités du plat pays lors de « La Grande Fête Belge ». Une « Belgian Beer House » sera prévue au Cinquantenaire avec, comme son nom l’indique, des bières belges mais aussi des frites, des gaufres et du chocolat au menu.

« Plus de 30% des participants viennent de l’étranger et combinent le marathon avec un citytrip à Bruxelles », pointe Arnaud Feist, CEO de la Brussels Airport Company.

Source: Belga