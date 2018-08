Glasgow 2018 – Robbe Ghys et Kenny De Ketele ponctuent un Madison endiablé par la Brabançonne

Au lendemain de sa médaille d’argent dans la course aux points, Kenny De Ketele est remonté sur le podium des championnats d’Europe de cyclisme sur piste, lundi après-midi à Glasgow. Il est cette fois monté sur la plus haute marche et était accompagné de Robbe Ghys. Le duo a enlevé la course à l’américaine, aussi appelée Madison. Ils n’ont jamais quitté les deux premières places dans cette ronde endiablée de 200 tours et se sont installés en tête au quart de la course et ne l’ont plus abandonnée. Les champions du monde en titre, les Allemands Reinhardt et Kluge, ont dû se satisfaire de la médaille d’argent. A deux ans des JO de Tokyo où cette épreuve refera son apparition, après avoir disparu du programme en 2012 et 2016, la Belgique a la confirmation qu’elle dispose d’une réelle chance de podium.

Une autre cycliste, Lotte Kopecky, désormais en charge de l’Omnium chez les dames, a pris la 8e place, après avoir figuré au 3e rang après deux des quatre courses.

Dans le bassin de natation, la satisfaction du jour est venue de Fanny Lecluyse. La nageuse des Dauphins Mouscronnois a rejoint la finale du 200m brasse, mardi, avec le 5e chrono des demi-finalistes (2:25.76). Ce temps la qualifie également pour les championnats du monde de Gwangju en 2019. Louis Croenen, 4e de la finale du 200m papillon, dimanche, avait été le premier assuré d’être présent en Corée du Sud grâce à ses 1:56.33.

Le bilan belge dans ces championnats sportifs européens après cinq des onze journées est désormais de six médailles (2 or, 2 argent, 2 bronze). La Belgique est remontée à la 11e place des 52 nations représentées à Glasgow.

