Glasgow 2018 – Cyclisme sur piste – Lotte Kopecky 8e de l’omnium, l’or pour la Néerlandaise Kirsten Wild

Lotte Kopecky s’est classée 8e de l’omnium dames des championnats d’Europe de cyclisme sur piste lundi soir au vélodrome Sir Chris Hoy de Glasgow, en Ecosse. Troisième à mi-parcours, l’Anversoise de 22 ans avait reculé au 4e rang après la 3e épreuve, la course par élimination, lundi soir. Elle a ensuite pris la 14e place de la dernière épreuve, la course aux points 20 km, ce qui lui a rapporté 1 point.

Lotte Kopecky termine 8e avec 83 points.

Déjà championne du monde de l’omnium, la Néerlandaise Kirsten Wild s’offre aussi le titre européen. Elle s’impose avec 156 points devant la Britannique Katie Archibald (144 pts) et l’Italienne Letizia Paternoster (111 pts), qui prennent les médailles d’argent et de bronze.

Lotte Kopecky avait pris la 6e place de la poursuite par équipes avec la Belgique vendredi. Elle a terminé 6e de la course aux points samedi et elle prendra part à l’américaine avec Jolien D’hoore mardi. La paire belge avait été championne d’Europe de l’américaine lors de l’Euro 2016 à Saint-Quentin-en-Yvelines, où Kopecky avait aussi décroché le bronze de l’omnium. Cette même année, elle avait été championne d’Europe espoirs de l’omnium.

