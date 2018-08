Euro d’athlétisme – L’Euro d’athlétisme débute lundi à Berlin

Les championnats d’Europe d’athlétisme débutent ce lundi à Berlin, où la Belgique sera représentée par une importante délégation de 32 athlètes individuels et deux équipes de relais (les 4×400 masculin et féminin). A l’exception de Bruxelles 1950 (44 athlètes et deux relais), la Belgique n’a jamais été aussi bien représentée dans un championnat d’Europe d’athlétisme. Corentin Campener sera le premier Belge en action, ce lundi. Le Tournaisien, dont le record personnel est de 7m98, disputera les qualifications du saut en longueur ce lundi à partir de 16h35. Il faudra sauter 8 m ou terminer dans le top 12 pour aller en finale.

La tête d’affiche de la sélection belge est Nafi Thiam, championne olympique et du monde de l’heptathlon. La Sportive belge de l’année veut compléter son Grand Chelem avec un titre européen. Thiam, lauréate du prestigieux meeting de Götzis fin mai, aura également dans le viseur le record européen de 7.032 points (Carolina Klüft en 2007).

Les Belgian Tornados, troisièmes des Mondiaux indoor en début d’année, défendent leur titre conquis il y a deux ans à Amsterdam sur 4×400 m. Kevin, Jonathan et Dylan Borlée seront aussi de la partie au niveau individuel.

Thomas Van der Plaetsen défendra lui aussi son titre de champion d’Europe du décathlon.

Cet Euro 2018 s’inscrit dans le cadre des premiers Championnats sportifs européens, qui regroupe sept championnats d’Europe. Les autres compétitions (aviron, cyclisme -piste, route, BMX, mountainbike-, golf, gymnastique artistique, natation et triathlon) se déroulent depuis jeudi à Glasgow, en Écosse. Berlin avait déjà été nommée ville-hôte de l’Euro lorsque l’idée des Championnats sportifs européens s’est concrétisée, c’est pourquoi ils se déroulent dans deux villes différentes.

Au total, 1572 athlètes participent à l’Euro de Berlin, dont la cérémonie d’ouverture aura lieu lundi soir à 21h00 sur la Breitscheidplatz. Eline Berings sera à cette occasion porte-drapeau de la délégation belge.

Source: Belga