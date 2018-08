Environ 900 touristes indonésiens et étrangers sont en cours d’évacuation des petites îles de Gili proches de celle de Lombok, au lendemain d’un séisme qui a fait 91 morts et des centaines de blessés, ont indiqué lundi les autorités. Quelque 200 touristes « indonésiens et étrangers » ont déjà quitté les trois îles de Gili, et « il en reste environ 700 en attente d’évacuation », a déclaré un porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

source: Belga