Canicule: restriction de la circulation à Paris et dans plusieurs villes de France

A Paris, Lyon, Annecy, Strasbourg et dans le département de l’Isère, des restrictions de la circulation automobile sont entrées en vigueur lundi, annonce le ministère français de la transition écologique et solidaire. Celui-ci détaille sur son site internet les différentes mesures de « circulation différenciée » prises par les autorités locales compétentes. La Ville de Paris annonce ainsi la gratuité du stationnement résidentiel pour les journées de lundi et mardi. Ce lundi, la circulation différenciée est en application sur le territoire métropolitain, soit à l’intérieur de l’A86, autoroute qui fait office de grande ceinture de la capitale française. Cela signifie que la vitesse maximale autorisée est réduite de 20 km/h sur les axes limités en temps normal à 90, 110 ou 130 km/h. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes en transit doivent eux contourner l’agglomération parisienne en utilisant l’A86. De plus, la circulation des véhicules possédant une vignette française Crit’air 5 et Crit’air 4 (véhicules immatriculés avant 2006 pour les diesel, et avant 1997 pour les véhicules essence) ou ne disposant pas de la vignette est interdite.

A Lyon, le préfet du Rhône a instauré la circulation différenciée à partir de lundi 05h00 à Lyon et Villeurbanne, avec interdiction de la circulation pour les véhicules les plus polluants. Seuls ceux affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) sont autorisés à circuler. Le périphérique Nord et les autoroutes A6, A7 et A42 ne sont pas concernés par la mesure.

Dans le département de l’Isère, la circulation différenciée est d’application depuis lundi à 05h00 du matin. Seuls les véhicules disposant d’un certificat de qualité de l’air sont autorisés à circuler.

A Annecy, seuls les véhicules dotés d’une vignette Crit’Air numéro 0, 1, 2, 3 ont l’autorisation de circuler en ville et de stationner dans les parkings municipaux.

A Strasbourg, la circulation différenciée est également mise en oeuvre sur le territoire de l’Eurométropole, qui comprend 33 communes autour de la grande ville alsacienne. Seuls les véhicules disposant de vignettes Crit’Air 1, 2 et 3 ou électrique et hydrogène sont autorisés à circuler, y compris sur le périphérique A4/A35.

Pour les automobilistes, y compris étrangers, il est possible d’acheter la vignette Crit’Air via le site internet www.certificat-air.gouv.fr. Le prix total pour un envoi dans un pays de l’Union européenne est de 4,21 euros.

Source: Belga