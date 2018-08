Décès du célèbre grand chef français Joël Robuchon

Le grand chef français multi-étoilé Joël Robuchon est décédé lundi, annonce le journal ‘Le Figaro’ sur son site internet.

Le cuisinier aux 32 étoiles au Guide Michelin est décédé lundi matin à l’âge de 73 ans à Genève des suites d’un cancer qui l’a tenu à distance des cuisines pendant de nombreuses années. Il avait été opéré d’une tumeur au pancréas il y a plus d’un an et demi. Cela ne l’avait pas empêché d’ouvrir au printemps, très discrètement, un salon de thé à Paris, faisant également office de de pâtisserie et bar à saké. Ce grand amoureux de la culture nippone, pays où il détenait pas moins de sept étoiles Michelin, avait monté ce dernier projet avec un producteur de grands sakés Dassai, Hiroshi Sakurai.

Le célèbre restaurateur était un pionnier de la « Nouvelle cuisine » et détient le plus important palmarès de l’histoire de l’art culinaire, côtoyant les plus grands de ce milieu, tels qu’Alain Ducasse, Marc Veyrat et Eugénie Brazier. Outre son record d’étoiles lui valant d’être surnommé « le chef le plus étoilé du monde », Joël Robuchon avait imposé sa marque avec sa célébrissime purée de pommes de terre. Il avait été sacré « Cuisinier du siècle » par le Gault&Millau en 1990.

Joël Robuchon avait officié dans des restaurants à Paris, Macao, Londres, Hong-Kong ou encore Montréal.