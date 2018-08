WTA Washington – Kuznetsova et Vekic en finale pour un premier titre cette année

La Russe Svetlana Kuznetsova, ancienne N.2 mondiale retombée au 128e rang WTA, et la Croate Donna Vekic (N.7), 44e joueuse du monde, se sont qualifiées samedi pour la finale du tournoi WTA de Washington, Etats-Unis, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars où elles voudront décrocher leur premier titre de la saison. Svetana Kuznetsova a battu l’Allemande Andrea Petkovic (WTA 91), 30 ans, 6-2, 6-2 dans sa demi-finale en 1 heure 23 minutes alors que Donna Vekic s’est imposée 7-5, 6-3 en 1 heure 36 contre la Chinoise Saisai Zheng (WTA 85), 24 ans, tombeuse d’Ysaline Bonaventure deuxième tour.

Kuznetsova, 33 ans, compte 17 titres WTA à son palmarès et disputera sa 31e finale sur le circuit. La Russe avait remporté Roland Garros en 2009 et l’US Open en 2004 en Grand Chelem et ce tournoi de Washington en 2010.

Donna Vekic, 22 ans, a gagné deux rendez-vous WTA à Nottingham l’an dernier et à Kuala Lumpur en 2014.

Aussi bien Kuznetsova que Vekic ont joué deux matches sur la journée devant disputer d’abord leur quart de finale lors d’un rendez-vous américain largement perturbé par la pluie.

Source: Belga