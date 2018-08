Wout Van Aert s’adjuge le Tour du Danemark

L’équipe Veranda’s Willems-Crelan a vécu un Tour du Danemark faste. L’équipe belge a décroché trois étapes et le classement général. Tim Merlier, déjà vainqueur vendredi, a remporté dimanche au sprint la 5e et dernière étape, longue de 198,8km entre Faxe et Frederiksberg. Wout Van Aert, lauréat de la 2e étape jeudi, a inscrit son nom au palmarès du Tour du Danemark (2.HC). Wout Van Aert, vainqueur de la 2e étape et leader du général depuis lors, a terminé deuxième samedi du contre-la-montre, renforçant sa position. Le Belge, 23 ans et triple champion du monde de cyclocross, n’a pas eu de mal à terminer avec le peloton dimanche lors d’une étape au profil assez plat le long du littoral.

La dernière étape a donc été remportée au sprint par Tim Merlier, 25 ans. Il a devancé l’Allemand Max Kanter (Sunweb) et le Néo-Zélandais Shane Archbold (Aqua Blue Sport). C’est la 3e victoire professionnelle sur route pour Merlier, très à l’aise dans les labourés pendant l’hiver.

Au général, Wout Van Aert termine avec 32 secondes d’avance sur le Danois Rasmus Christian Quaade (BHS-Almeborg-Bornholm) et 36 sur un autre Danois, Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport). C’est la 7e victoire professionnelle sur route pour Van Aert, qui roulera en 2019 pour le compte d’Aqua Blue Sport.

En 2017, la victoire finale était revenue au local Mads Pedersen.

Source: Belga