Une édition « exceptionnelle » pour Esperanzah!

La 17e édition du festival Esperanzah!, qui se déroulait du 3 au 5 août inclus à l’abbaye de Floreffe (province de Namur), a été qualifiée « d’exceptionnelle » par les organisateurs. Ces derniers ont notamment évoqué « beaucoup d’émotion, de bienveillance », une « météo extraordinaire », un public « ouvert, conscient et curieux » ainsi qu’une présence particulièrement importante d’enfants. Au total, 37.000 festivaliers ont participé à cette édition avec deux jours sold-out. Les organisateurs ont le sentiment d’avoir réussi à créer une « belle harmonie » et une « connectivité » forte entre les artistes, le public, les personnes membres de l’organisation ainsi qu’entre les différents pôles du festival.

En matière d’affluence, le site a enregistré la présence de 37.000 festivaliers sur les trois jours de festival. Le vendredi et le samedi ont été des journées sold-out avec respectivement 12.600 et 12.900 participants. Le dimanche affiche quant à lui un nombre d’environ 11.500 entrées. « Nous avons poussé un peu plus loin la capacité journalière du site qui est de 12.000, mais nous l’avons fait en âme et conscience tout en maîtrisant les flux », a expliqué Jean-Yves Laffineur, directeur du festival.

Par ailleurs, le camping festif a rapidement été complet tandis que des places sont restées ouvertes pour le camping familial. Les organisateurs ont également évoqué « une météo extraordinaire » couplée à une gestion adéquate dans le ravitaillement en eau. En partenariat avec la Société Wallonne des Eaux (SWDE), des camions de quinze mètres cubes d’eau ont ravitaillé quotidiennement et trois fois par jour le site en eau potable. De nouvelles fontaines ont également été placées ainsi que des brumisateurs permettant aux festivaliers d’être régulièrement rafraîchis.

Aucun incident particulier n’a été signalé tant en matière de santé que de sécurité. Le bilan est également « extrêmement positif » côté mobilité où aucun souci n’a été évoqué.

Source: Belga