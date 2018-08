Tim Brys et Niels Van Zandweghe 4es en finale du deux de couple poids légers

Tim Brys et Niels Van Zandweghe ont pris la 4e place, au pied du podium, en finale du deux de couple poids légers aux championnats d’Europe d’aviron dimanche à Glasgow en Ecosse. Tim Brys (26 ans) et Niels Van Zandweghe (22 ans), lauréats de la Coupe du monde, ont ramé en 6:24.83.

Le titre est revenu aux vice-champions olympiques, les Norvégiens Kristoffer Brun et Are Strandli. La médaille d’argent a été remportée par l’Irlande avec Gary et Paul O’Donovan en 6:22.84 devant l’Italie avec Stefano Oppo et Pietro Ruta en 6:23.32.

Source: Belga