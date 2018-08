Tennis/WTA San Jose – Mertens, blessée au bras droit à San Jose: « J’espère être prête pour jouer à Montréal »

Elise Mertens (WTA 15) ne disputera pas la finale du Mubadala Silicon Valley Classic, le tournoi Premier sur dur de San Jose, doté de 799.000 dollars, ce dimanche. La n°1 belge s’est ainsi inclinée samedi, en demi-finale, contre la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 24) 4-6, 6-3, 6-1 dans un match où elle a souffert d’une gêne au bras droit. « J’ai ressenti une douleur à l’avant-bras et elle irradiait jusqu’au niveau de l’épaule », a-t-elle expliqué à l’issue de sa défaite. « Je ne parvenais dès lors plus à servir aussi bien que je le souhaitais. »

C’est la raison pour laquelle Elise Mertens s’est résolue à faire appel à la kiné après avoir perdu une nouvelle fois son service – elle a frappé huit doubles fautes et concédé 18 balles de break au total – en début de troisième manche. La Limbourgeoise s’est fait poser un bandage et a reçu un anti-douleur, mais cela ne lui a pas permis pas de renverser la situation.

« J’espère néanmoins être prête pour jouer à Montréal », a-t-elle ajouté, se voulant optimiste quant à sa participation à la Rogers Cup, l’un des deux plus importants tournois de préparation à l’US Open, qui se dispute la semaine prochaine. La n°1 belge doit y affronter au premier tour la Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 123), 24 ans, ancienne n°5 mondiale et finaliste à Wimbledon en 2014.

« Ce sera un match intéressant », a-t-elle encore glissé. « Bouchard évoluera devant son public et je suis sûre qu’elle sera diablement motivée. Je l’ai déjà affrontée (NDLR: elle l’a battue 6-4, 6-4 en Hopman Cup début janvier). Elle a réalisé de grandes performances il y a quelques années. Je suis curieuse de voir ce que cela va donner », conclut-elle.

