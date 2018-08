Tennis/WTA San Jose – Mertens, battue en demi-finale à San Jose: « Clairement pas mon meilleur match »

Elise Mertens (WTA 4) n’a pas réussi à se qualifier pour une quatrième finale sur le circuit WTA en cette année 2018, samedi au tournoi Premier sur dur de San Jose, doté de 799.000 dollars. La Limbourgeoise, 22 ans, s’est inclinée pour la toute première fois contre la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 24), 30 ans, 4-6, 6-3, 6-1 dans un match qu’elle achevé avec un bandage à l’avant-bras droit. « Je n’ai clairement pas joué mon meilleur match », a-t-elle confié à sa sortie du court. « Mais bon, tout le mérite lui revient. Elle dispute un très bon tournoi et livre une belle saison. C’est une joueuse solide, qui a de bonnes frappes du fond du court et sait tenir l’échange. J’aurais peut-être pu me montrer un peu plus agressive, venir plus souvent au filet, mais à l’arrivée, j’ai commis trop d’erreurs. C’est aussi simple que cela. »

Elise Mertens, qui avait encore battu Mihaela Burzanescu en finale à Hobart, début janvier, pour conquérir le premier de ses trois titres de l’année, ne dramatisait pas pour autant, loin de là.

« Je suis contente d’avoir atteint les demi-finales ici, même si évidemment, j’aurais aimé aller plus loin », poursuit-elle. « Je quitte le tournoi avec un sentiment positif. Malgré la défaite, je suis fière de mon parcours. Ce n’est pas parce que j’ai un mauvais jour que tout est mauvais. Il y a des choses à travailler, c’est sûr, mais c’est le tennis. Il y a toujours des points à améliorer. Il faut que je me repose désormais et fasse en sorte d’être en forme pour la suite de cette tournée. »

Source: Belga