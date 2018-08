Proximus League – Tubize arrache le nul à domicile face au Beerschot Wilrijk

Mené de deux buts à moins d’un quart d’heure de la fin de la rencontre, Tubize a arraché le match nul dans le temps additionnel dimanche face au Beerschot Wilrijk (3-3) en clôture de la première journée de Proximus League. Tout avait pourtant mal débuté pour Tubize. Alexander Maes (0-1, 12e) et Dante Vanzeir (0-2, 20e), prêté par le Racing Genk, permettaient aux Anversois de prendre l’avance dès le début de rencontre. Malgré la réduction du score de Thomas Henry (1-2, 27e), Tarik Tissoudali (1-3, 36e) creusait une nouvelle fois l’écart en faveur des visiteurs avant le repos.

Les Brabançons, sauvés la saison dernière en profitant de la faillite du Lierse alors qu’ils avaient terminé derniers de D1B, ont attendu le dernier quart d’heure de la partie pour refaire leur retard. Thomas Henry (2-3, 79e), une nouvelle fois, réduisait la marque avant que Pedro Henrique Bueno (3-3, 90e+1), transféré de Niort, n’égalise dans le temps additionnel.

Dès vendredi, l’Union Saint-Gilloise s’était inclinée sur le terrain de Lommel (1-0) lors du match inaugural de cette saison 2018-2019. Samedi, OH Louvain et Malines avaient partagé l’enjeu (1-1) avant que Westerlo ne s’offre Roulers à domicile (2-1). Au classement, Westerlo (3 points) occupe la tête avec le promu Lommel qui compte le même nombre de points. Suivent Tubize (1), Beerschot Wilrijk (1), OHL (1), Malines (1), Roulers (0) et l’Union Saint-Gilloise (0).

Source: Belga